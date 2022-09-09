“العودة من الإيقاف وصراع هداف الدوري”.. تصريحات نارية من حمد الله

أكد المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة على لقب هداف دوري روشان السعودي.

شارك حمدالله بشكل رئيسي، وقاد الاتحاد للفوز على الرائد 1-0 فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية فِيْ بريدة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة روشان للدوري السعودي “. 2022- موسم 2023 “.

شاهد تفاصيل مباراة الرائد والاتحاد فِيْ دوري روشان

وقال حمدالله فِيْ حديثه لقناة SSC التلفزيونية “كانت المباراة صعبة للغاية، لكننا تمكنا من الفوز والحصول على النقاط الثلاث كلها. كان الاتحاد ممتازًا فِيْ المباراتين السابقتين، لكن الحظ لم يكن فِيْ صالحنا فِيْ المباراة الأخيرة (مقابل). . للصفقة) وفِيْ مباراة الرائد كانت لدينا الكثير من الفرص وفزنا “.

حمدالله يعلق على عودته من الإيقاف

وعلق حمدالله على عودته من الإيقاف قائلاً “هناك محامون ومختصون لي يعملون فِيْ هذا الأمر، وأنا مستعد دائمًا ومستعد للعب بعد علمي بقرار العودة”.

وقرر المركز السعودي للتحكيم الرياضي تعليق قرار إيقاف عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، من قبل لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار شكوى نادي النصر، لوجود مفاوضات. الاتحاد بحمد الله بينما كان اللاعب فِيْ فترة الحماية من عقده بالنصر.

جعل الجدل خارج الميدان

وحول إثارة الجدل باستمرار خارج الملعب قال حمدالله “أنا مسؤول عما أقوله، وليس ما يقال عَنّْي. قد لا يتمكن أي لاعب من مقاومة ضغط الإعلام، ولكن أهم شيء بالنسبة لي. هُو التركيز على الميدان “.

حمدالله ينافس على لقب الهداف

وعَنّْ المنافسة على لقب هداف الدوري للمرة الثالثة، بعد غيابه عَنّْ الفوز باللقب فِيْ الموسمين الماضيين، قال حمدالله “بدأت مع الاتحاد من النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنني بدأ هذا الموسم. فِيْ الشوط الأول، وسأعود لياقتي وأساعد الفريق على الفوز بالألقاب، وبعد تغيير الفريق واللاعبين ونظام اللعب، يجب أن أعمل بجد وسأقول كلمتي هذا العام إن شاء الله “.

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