العويران يتمنى خسارة الهلال من الزمالك وتعليق مثير عَنّْ نجم الاتحاد

أذهل الأسطورة السعودي سعيد العويران جماهِيْر الهلال قبل المواجهة القادمة مع الزمالك على لقب كأس السوبر لوسيل.

ينتظر الجمهُور العربي بشكل عام، والمملكة ومصر بشكل خاص، مباراة الهلال والزمالك، يوم 9 سبتمبر، فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، على لقب كأس لوسيل، فِيْ افتتاح “لوسيل”. ” ملعب؛ أكبر الملاعب فِيْ المونديال.

وتقام مباراة الهلال، بطل الدوري السعودي، والزمالك بطل الدوري المصري، فِيْ تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وتسعة فِيْ السعودية وقطر، الجمعة المقبل.

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وفِيْ مفاجأة صادمة لجمهُور الهلال، أعرب سعيد العويران نجم كرة القدم السعودي عَنّْ تمنياته للزمالك بالتغلب على المتصدر والفوز بكأس لوسيل.

وقال العويران فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “كورة كل يوم” “أنا الزمالك وأتمنى أن يفوز الزمالك بكأس سوبر لوسيل”.

وتحدث الأسطورة السعودية عما حدث لسالم الدوسري عَنّْدما تم استبداله ضد الفتح قائلا “الدوسري أخطأ خطأ كبيرا وعليه اتباع تعليمات الجهاز الفني”.

وحول ما يقدمه لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد مع الاتحاد، علق سعيد العويران “طارق حامد سيتألق مع الاتحاد هذا الموسم، وأنا أحب أداء اللاعب كثيرًا، وهُو الأكثر انتزاعًا للكرة”. . فِيْ الدوري السعودي.

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الجدير بالذكر أن قناة الكاس القطرية ستبث مباراة كأس لوسيل، عبر شاشتها المفتوحة، علما أن الهلال والزمالك سبق لهما أن خاضا 5 مباريات معًا من قبل. الزمالك فاز بثلاث مباريات وتعادل مرة وخسر مباراة واحدة فقط. .