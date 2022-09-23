العويس يحصل على جائزة أفضل لاعب فِيْ مباراة السعودية والإكوادور

حصل الحارس محمد العويس على جائزة أفضل لاعب فِيْ المباراة الأولى لفريقنا الكروي ضد نظيره الإكوادوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل السلبي مع الإكوادور فِيْ مباراة ودية بين الفريقين على ملعب نويفا لا كوندومينا، عصر اليوم “الجمعة”.

وأقيمت مباراة السعودية والإكوادور، ضمن المعسكر الأخضر بإسبانيا، فِيْ المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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كانت مباراة اليوم من تألق العويس ضد الإكوادور، حيث كانت البداية فِيْ الدقيقة التاسعة، برأسية خطيرة من بيرو إنكابي داخل منطقة الجزاء، والتي أقلعها العويس برد فعل كبير، وفِيْ الدقيقة 15، وحيد تمامًا من فالنسيا. ، فِيْ مرمى الحارس العويس، ثم مرت تسديدة بجوار القائم الأيسر.

وفِيْ الدقيقة 45، سدد فالنسيا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبلها برع العويس فِيْ إبعاد الكرة، فِيْما رأى فِيْ الدقيقة 62 تصديًا رائعًا للعويس، الذي تصدى لتسديدتين متتاليتين من خوسيه سيفونتس على الحافة. فِيْ المنطقه. منطقة الجزاء.

فِيْ الدقيقة 72، واصل العويس تألقه بصد هجوم المهاجم ميشال استرادا بشكل كامل، كَمْا تفوق العويس بإيقاف عرضية خطيرة من منى فِيْ الدقيقة 81.

المباراة القادمة للسعودية

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء المقبل، على ملعب نويفا لا كوندومينا، قبل اختتام المعسكر الأخضر فِيْ إسبانيا، والعودة إلَّى المملكة.

ويشارك المنتخب السعودي فِيْ نهائي مونديال قطر 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة برفقة المكسيك والأرجنتين وبولندا.

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