العين الإماراتي يبحث عن بديل جوانكا

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي العين الإماراتي بدأت في البحث عن بديل لكريستيان جوانكا، أول لاعب كرة قدم في النادي السابق، لينضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت نسخ صحفية أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بموقف الأرجنتيني كريستيان جوانكا من البقاء مع الإماراتي العين.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي يدرس أكثر من سيرة ذاتية للاعبين بديلين في نفس المركز، من البرازيل والأرجنتين وكولومبيا، لتعويض رحيل جوانكا.

وانتهت إعارة كريستيان جوانكا، مع فريق كرة القدم الأول لنادي العين في الإمارات، في نهاية يونيو الماضي.

يستمر عقد كريستيان جوانكا مع فريق الشباب السعودي الأول حتى عام 2024، ولم يجدد بعد عقد إعارته مع العين.