العين الإماراتي يخطف هدف الزمالك

أعلن نادي العين الإماراتي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح المغربي لنقل اللاعب مهدي مبارك إلى صفوف “الزعيم” خلال السوق الصيفي الحالي.

ونشر حساب نادي العين على تويتر “أعلن نادي العين أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح المغربي”.

وأوضح “من أجل نقل اللاعب مهدي مبارك إلى صفوف القائد”.

أعلن نادي العين أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح المغربي على نقل اللاعب مهدي مبارك إلى صفوف “الزعيم”.# نادي العين 🟣⚫️ pic.twitter.com/bWvjBdRNnK

– نادي العين (alainfcae) 3 أغسطس 2022

وفي سياق متصل، أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الزمالك لكرة القدم، صحة التقارير حول مفاوضات القلعة البيضاء لتشمل مهدي مبارك لاعب الوسط المغربي من نادي الفاتح الرباطي.

وقال أمير مرتضى منصور لموقع “البوطة” المغربي “لم نقرر بعد قائمة اللاعبين الذين سنضمهم في صيف ميركاتو”.

وتابع “نؤجل هذا الملف إلى ما بعد نهاية الموسم في مصر، والآن تركيزنا على المباريات التي تنتظرنا في الدوري، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث”.

وأكدت تقارير إعلامية اهتمام الزمالك بالتعاقد مع مهدي مبارك وكذلك لاعب المولودية وجدة ياسين اللحيري.

يستهدف الزمالك إنهاء بعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتقوية صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني و 9 نقاط خلف الأهلي.