العين الإماراتي يعلن تجديد عقد مدافعه

أعلن نادي العين الإماراتي، عن تجديد عقد مدافع فريقه الكروي الأول بالنادي، اليوم الاثنين 18 يوليو.

كشف نادي العين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تجديد عقد البرازيلي إريك مينديز، مدافع فريق كرة القدم الأول لنادي العين.

أعلن نادي العين الإماراتي، أنه نجح في تجديد عقد المدافع البرازيلي، حتى عام 2025.

إيريك الانضمام إلى العين هو أفضل قرار اتخذته في مسيرتي الرياضية

الجميع في الفريق متحمسون لبداية قوية لموسم كرة القدم الجديد. # نادي العين

– نادي العين (alainfcae) 18 يوليو 2022

وأكد إيريك ذلك في تصريحات لحساب النادي الرسمي “الانضمام إلى العين هو أفضل قرار اتخذته في مسيرتي الرياضية. الجميع في الفريق متحمسون لبداية قوية للموسم الكروي الجديد”.

أنهى الفريق الأول لنادي العين الموسم الأخير من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق اللقب.