العين الإماراتي ينهي اتفاقه مع يارمولينكو

أبرم نادي العين الإماراتي صفقته مع الجناح الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب وست هام السابق في الفريق الأول.

يأتي ذلك بحسب تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة نادي العين الإماراتي اتفقت مع اللاعب الأوكراني على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال مجانية.

اللاعب الأوكراني البالغ من العمر 32 عامًا رحل عن فريق وست هام لكرة القدم منذ عدة أشهر.

لعب يارمولينكو 83 مباراة مع فريق وست هام الأول لكرة القدم، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 7 أخرى.

الجدير بالذكر أن فريق العين الأول لكرة القدم فاز بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.