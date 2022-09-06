الغاء الامتحانات المركزية بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي ،أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في الاوقات الأخيرة عن الفشل الكبير في نظام الامتحانات المركزية ،وتحويل عملية الاختبارات الى الإلكتروني وتنوع الأسئلة بين الموضوعية والاختيارية كذلك توفر خدمات لتواصل الطاقم الإداري بشكل مستمر مع الطلاب لمتابعة كل جديد.

شكل الاختبار بعد إلغاء الاختبارات الأساسية

فِيْ هذا السياق وبعد قرار إلغاء الامتحانات المركزية أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي تعديل امتحانات الثانوية بحيث تكون نسبة الأسئلة المقالية التي تبلغ 30٪ من الأسئلة المقالية القصيرة.، حيث تكون الإجابة فِيْ سطرين أو ثلاثة سطرين فقط، بشرط أن تكون بقية الأسئلة متعددة الاختيارات.

امتحانات طلاب المدارس الثانوية

وصرح وزير التربية والتعليم أن قرار إلغاء الامتحانات المركزية لن يكون سببا لإلغاء تابلت المدرسة الثانوية، بل سيتم تفعيل الامتحانات الشهرية القصيرة للطلاب لقياس المستوى وتدريب الطلاب على الأسئلة، وسيتم تركهم. بدون درجات. ، وأن تكون الامتحانات على مستوى الأقسام التعليمية تحت إشراف نفس الأقسام لأنها تتبع سنوات التحويل وليس شهادة مركزية مثل الثانوية العامة والثانوية والدبلومات الفنية.

من جهتها اعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للمرحَلْة الثانية للطلبة الحاصلين على شهادة المرحَلْة الاعدادية 2022-2022 للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من 4 الى 14 سبتمبر بسبب عدم التزامهم بها. المتطلبات المطلوبة. عدد المتقدمين فِيْ المرحَلْة الأولى لاجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول.

الغاء الامتحانات المركزية بالعام الدراسي الجديد

وشددت الوزارة، فِيْ بيان، على ضرورة إبلاغ الطالب والمعلم بملف التسجيل فِيْ كل مدرسة ومعرفة التفاصيل كاملة، حيث من الممكن أن يتقدم الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ فِيْ المرحَلْة الأولى للتسجيل. مدارس التكنولوجيا التطبيقية دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اختبار أو مقابلة مرة أخرى، وفِيْ نفس السياق، يمكن للطلاب من المرحَلْة الإعدادية للعام السابق، وطلاب الأزهر والمدارس الدولية، والوافدين الجدد والمصريين العائدين التقديم بنسخة معتمدة و نسخة من شهادة ميلاد حديثة وطلب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يرغبون فِيْ الالتحاق بها بمقر وحدة التشغيل والإدارة بالمدارس المصرية. التكنولوجيا التطبيقية بالديوان العام لوزارة التربية والتعليم القاهرة.

الغاء الامتحانات المركزية بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي كما وشهدت بلاد مصر في الأشهر الماضية عدد من التطورات والتغيرات في مجلس النواب ومنها تعيين الدكتور رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم بديل طارق شوقي.