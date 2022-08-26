الغاز الروسي.. هل يشعل فتيل قنبلة الديون الإيطالية

ألقت أزمة الطاقة إيطاليا بأزمة مالية جديدة، لا سيما بالنظر إلَّى اعتماد البلاد على واردات الغاز الروسي.

كَمْا يعتبر المستثمرون إيطاليا من بين الدول الأكثر عرضة لقرار البنك المركزي الأوروبي بإلغاء برامج التحفِيْز من خلال رفع أسعار الفائدة ووقف شراء السندات التي عززت سوق الديون الضخم فِيْ البلاد.

تم بيع السندات الإيطالية فِيْ الأسابيع الأخيرة حيث استجاب المستثمرون إلَّى حالة عدم اليقين المتزايدة، وارتفع العائد على ديون إيطاليا لأجل 10 سنوات إلَّى 3.7٪ ؛ أدى هذا إلَّى زيادة الفجوة إلَّى 2.3 نقطة مئوية من 1.37 نقطة مئوية فِيْ بداية العام.

فِيْ غضون ذلك، تزامنت أزمة الطاقة فِيْ روما مع انهِيْار فترة الهدوء السياسي النسبي فِيْ البلاد – والتي بدأت بتعيين ماريو دراجي رئيسًا للوزراء فِيْ فبراير 2022 – فِيْ يوليو من هذا العام، بعد انهِيْار حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عقب انهِيْار حكومة الوحدة الوطنية. انسحاب ثلاثة أحزاب فِيْ الائتلاف الحكومي أيدت حكومته.

أظهرت بيانات من S&P Market Intelligence، التي نشرتها صحيفة Financial Times البريطانية، أن الظروف الهبوطية لصناديق التحوط فِيْما يتعلق بسندات الحكومة الإيطالية وصلت إلَّى أعلى مستوى لها منذ يناير 2008. ووصلت إلَّى أكثر من 39 مليار يورو فِيْ الشهر الحالي.

خفضت وكالة موديز النظرة العامة لإيطاليا من “مستقرة” إلَّى “سلبية”.

تم تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عَنّْد Baa3.

صرح مارك داودينج، كبير مسؤولي الاستثمار فِيْ بلو باي أسيت مانجمنت، وهُو صندوق قيمته 106 مليار دولار، للصحيفة البريطانية أن إيطاليا تضررت بشدة من أزمة الغاز وأن البيئة السياسية لم تكن مفِيْدة بالتأكيد.

تتفاعل صناديق التحوط مع تأثير أزمة الطاقة، التي يقول صندوق النقد الدولي إنها قد تثقل كاهل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 5٪ فِيْ حالة فرض حظر على الغاز الروسي.

هناك مشكلة أخرى وهِيْ تنفِيْذ إصلاحات تسجيل أسماء النطاقات العامة، والتي، إذا تأخرت، يمكن أن تعرض أكثر من 200 مليار يورو فِيْ صندوق التحفِيْز للخطر.

كَمْا تحدث رئيس الوزراء المنتهِيْة ولايته ماريو دراجي فِيْ “اجتماع ريميني” حول المخاطر التي ستواجهها إيطاليا فِيْ الأشهر المقبلة.

وذكر أن “المصداقية الوطنية يجب أن تسير جنباً إلَّى جنب مع المصداقية الدولية”.

وشدد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق على أن صرف الأموال الأوروبية من أجل التعافِيْ الاقتصادي يعتمد على “تقييم الخطة وتنفِيْذها من قبل المفوضية الأوروبية”.

السندات الايطالية

يمتلك نظام Eurosystem حوالي 30٪ من السندات الإيطالية، مقارنة بـ 5٪ فِيْ عام 2014، قبل تنفِيْذ برامج التسهِيْل الكَمْي للبنك المركزي الأوروبي.

تمتلك البنوك المحلية والمستثمرون المحليون 40٪، بينما يمتلك غير المقيمين 30٪ فقط، مقارنة بحوالي 50٪ فِيْ عام 2009 و 40٪ فِيْ عام 2014.

وحققت السندات لأجل 10 سنوات 3.59٪ الخميس الماضي فِيْ السوق الثانوية، مقابل 0.6٪ فِيْ نهاية أغسطس 2022.

وقد ساعد على ذلك أيضًا الزيادة العامة فِيْ السندات الحكومية بسبب السياسة النقدية والتضخم، مما أدى إلَّى عائد سندات الاحتياطي الفِيْدرالي الألماني مرة أخرى بعد عدة سنوات. وقد توسع النطاق من 90 نقطة أساس العام الماضي إلَّى 250 نقطة أساس اليوم.

تصنيف

وكالة التصنيف ScopeRating، التي تصنف سندات الحكومة الإيطالية BBB +، تشعر بالقلق إزاء “زيادة عدم اليقين السياسي، والتي تفاقمت بسبب استقالة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراجي مؤخرًا.

وقد يؤدي ذلك إلَّى فراغ سياسي مطول يمنع تنفِيْذ الإصلاحات التي تعتمد عليها أموال حزمة الجيل التالي (NGEU) واستخدام مرافق لجنة التجارة الدولية “.

يوضح سكوب أن الحسابات العامة تظهر “ارتفاع الدين العام بحوالي 145-150٪ من الناتج المحلي الإجمالي” و “فجوة تمويل سنوية عالية، بما فِيْ ذلك تغطية فواتير الخدمات المرتفعة، والتي تتراوح بين 25-30٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

وسيترأس ماريو دراجي الحكومة المؤقتة حتى انتخابات مبكرة فِيْ سبتمبر بعد تفكك ائتلافه الشهر الماضي.

من المتوقع أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلَّى زيادة حالة عدم اليقين.

وكتب المحللون فِيْ وكالة التصنيف العالمية سارة كارلسون وأليخاندرو أوليفو أن جودة الائتمان فِيْ إيطاليا التي قدمها تصنيف موديز الائتماني “Baa3″، “تتعرض إيطاليا لضغوط من المخاطر المتزايدة التي تواجه الحكومة، وقد تعيق تنفِيْذ الإصلاحات الهِيْكلية، بما فِيْ ذلك هؤلاء فِيْ خطة التعافِيْ “. الوطنية والصمود فِيْ إيطاليا.

قال أحد المستثمرين الرئيسيين فِيْ صناديق التحوط إن إيطاليا تبدو أنها ستكون الدولة الأكثر تعرضًا لتدهُور الأوضاع الاقتصادية، مضيفًا أن مثل هذه الرهانات منتشرة الآن، حيث يلعب العديد من المديرين الفارق بين السندات الألمانية والإيطالية.

كان مايكل هنتز، مؤسس صندوق التحوط CQS، من بين أولئك الذين استفادوا من الرهانات ضد السندات الإيطالية فِيْ وقت سابق من هذا العام، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة Financial Times. رفضت CQS التعليق.