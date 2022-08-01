الغذء والداواء الرضاعة في الساعة الأولى بعد الولادة تقي الطفل

وطالبت هيئة الغذاء والدواء بضرورة إرضاع الطفل في الساعة الأولى بعد الولادة مما يساعد في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض.

أفضل حليب الثدي

واحتفالا بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية أكدت إدارة الغذاء والدواء أن لبن الأم هو الغذاء الأمثل لنمو صحي وصحي للطفل.

وقالت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر “من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة لحمايتهم من السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو مستقبلاً”.

وأضاف أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفر جميع العناصر الغذائية لنمو صحي.

الساعة الذهبية

وتحدثت الدكتورة مها النمر استاذة امراض النساء والتوليد عن الساعة الذهبية وهي الساعة الاولى بعد ولادة الطفل مباشرة.

وقال النمر في تغريدة على حسابه على تويتر، إن الطفل يوضع مباشرة على صدر والدته ويلمس أجسادها، فهذه الساعة مهمة للغاية لتقوية الرابطة العاطفية بين الطرفين.

وشدد على أهمية البدء بالرضاعة الطبيعية دون مشاكل، مشيراً إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصي بإعطاء الأمهات هذه المرة والعناية بها.