الغذاء والدواء إدراج المنتج التجميلي لا يعني فسحه

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن إدراج منتج مستحضرات التجميل لا يعني الموافقة على طرحه، وأشارت في مخطط إنفوجرافيك على صفحتها الرسمية على تويتر إلى أن ما يعنيه الإدراج هو تسجيل منتج مستحضرات التجميل في سجلات الهيئة فورًا، ثم إرساله. طلب الاقتباس حيث أن المسار قد أوفى بمسؤولياته ؛ تقديم معلومات صحيحة وصحيحة، والتحقق من استيفاء المنتج لكافة المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك بتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه.

شروط تقديم مستحضرات التجميل

أشارت إلى بعض الشروط التي يجب توافرها في وقت الإخطار بالتسويق ؛ وهي مطابقة المنتج لتعريف المستحضر التجميلي، ومدى مطابقته للأنظمة والمعايير والمعايير الفنية المعتمدة.

كما تشمل سلامة المستحضر التجميلي وأنه لا يسبب أي ضرر لصحة المستخدم في ظل ظروف الاستخدام العادية، وفق تعليمات الاستخدام الموضحة في البيانات الموجودة على ملصق المنتج. قائمة الالتزامات والإقرارات مطلوبة ؛ لا يحتوي المنتج على مواد ممنوعة أو مقيدة تتجاوز الحد المسموح به حسب القوائم المنشورة على موقع الهيئة.

غرامة لانتهاكها

وأوضحت الهيئة أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنتج التجميلي وعدم ضرره. من خلال التحقق من بيانات المنتج المدرج وأخذ العينات وإجراء الفحوصات وفي حال وجود مخالفات تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال.