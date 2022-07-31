الغذاء والدواء المساحيق الغذائية الجافة آمنة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (Food and Drug Administration) نشرة استشارية بشأن الأطعمة المجففة الجافة، وطرق تحضيرها، وكيفية تجنب آثارها الجانبية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن المساحيق الغذائية هي أطعمة تكون في صورة جافة في شكل مسحوق، مثل الحليب الخام ومكملات البروتين والعصائر سريعة التحضير، حيث يمكن أن تحتوي هذه الأطعمة على تركيزات عالية من المكونات مثل البروتينات والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

كيف تأكل مسحوق الطعام الجاف

وكيفية تناوله. وأشار إلى أهمية تناولها باتباع التعليمات وطريقة التحضير المكتوبة على ملصق كل منتج غذائي مع مراعاة التحذيرات إذا كانت موجودة على المنتج.

كما أشارت إلى أنها يمكن أن تسبب ضررًا إذا تم استخدامها بطريقة مختلفة عما هو مذكور في العلبة، مشيرة إلى أن الاستخدام دون إضافة الماء على سبيل المثال يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر سلبا على صحة المستهلك، مثل الاختناق.

المنتجات المماثلة آمنة

و قبل؛ أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منتجات الألبان أو الأجبان التي يطلق عليها “متشابهة” آمنة وتخضع للوائح والمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة.

وأوضحت في إنفوجرافيك نشرتها أن منتجات الألبان التي تسمى متشابهة ؛ وهي المنتجات التي يتم فيها الاستعاضة الكلية أو الجزئية عن دهون الحليب بالزيوت النباتية.

سعر منخفض

وأشار إلى أن سبب الاستبدال هو أن الزيوت النباتية أقل تكلفة مما يؤثر على السعر النهائي للمنتج.

وأشار إلى أنه يجبر المنتجين على استخدام كلمة مشابهة لمثل هذه المنتجات ؛ بالإضافة إلى السماح للمستهلك باختيار أنسب المنتجات لاحتياجاته، مع العلم أن جميع المنتجين مطالبون بذكر جميع مكونات المنتج والمعلومات الموجودة على الملصق الغذائي على العبوة الخارجية للمنتج.