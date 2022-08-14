الغذاء والدواء بودرة التلك في المملكة آمنة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتج بودرة الأطفال المباع في المملكة لا يحتوي على مادة الأسبستوس الضارة.

وأوضح في بيان سابق أن بودرة التلك التي تصنعها الشركة وتباع في المملكة لا تحتوي على مادة الاسبستوس، خاصة أن هذه المادة من المواد الممنوعة في قائمة منظمات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

سلامة بودرة التلك في المملكة المتحدة

وأكدت تحققها من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى المملكة من خلال فروعها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتتحقق بشكل دوري من سلامة مستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق المحلية من خلال أخذ عينات واختبارها.

وأضاف أنه سبق له سحب عينات من بودرة الأطفال الخاصة بالشركة من جميع المناطق، وأظهرت نتائج التحليل أنها مطابقة للمواصفات وأن المنتج خالٍ من مادة “الأسبستوس”.

يشار إلى أن شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية اتخذت قرارا بوقف بيع بودرة “التلك” لاحتوائها على مادة الأسبستوس.