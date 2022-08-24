الغذاء والدواء تجميد التمر أفضل وسيلة لحفظه

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن التمور تحتوي على سكريات ومعادن وفيتامينات بالإضافة إلى معادن مغذية مثل الكبريت والفوسفور والبوتاسيوم.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “التجميد هو أفضل طريقة لحفظ التمور، فهو يقلل الأكسدة ويقلل من التعرض للرطوبة”.

طرق حفظ التاريخ.

وأشار إلى أن هناك طرق عديدة لحفظ التمور، معتبرا أن أفضلها

يعتبر التجميد من أفضل طرق حفظ التمور، حيث يقتل أو يقلل من الكائنات الحية الدقيقة، بالإضافة إلى تقليل العمليات الحيوية والأكسدة.

التبريد يجب أن تستخدم فيه أوعية مناسبة تساهم في تقليل تعرض التمور للرطوبة، وتصل فترة التبريد إلى 3 أشهر.

تجفيف؛ الهدف هو تقليل الرطوبة التي تساهم في نمو الكائنات الحية الدقيقة، ويمكن أن تصل فترة الحفظ إلى عام واحد.

ملوثات التاريخ

وبخصوص الملوثات، أشارت الهيئة إلى أن أهمها

الكيماويات بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والسامة.

المواد الفيزيائية كأجسام غريبة مثل وجود بقايا معدنية.

نمو الكائنات الحية الدقيقة. مثل القوالب والخمائر.

وشدد على أهمية غسل التمور جيداً قبل تناولها. تحذير من إعادة استخدام نفس المياه المستخدمة في الغسيل.