الغذاء والدواء تحدد الموعد المناسب لإدخال الطعام للرضع

نصحت هيئة الغذاء والدواء (SFDA) بأن لبن الأم يكفي لإطعام الطفل في الأشهر الستة الأولى من حياته، بالتزامن مع الاحتفال بأسبوع الرضاعة العالمي.

حليب الأم هو المصدر الرئيسي لتغذية الطفل.

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجرافيك أصدرته، إن لبن الأم يكفي أثناء رضاعة الطفل، باعتباره المصدر الرئيسي لغذائه منذ الولادة الأولى وحتى 6 أشهر.

فيما يتعلق بالوقت المناسب لتقديم الأطعمة للأطفال، قالت إدارة الغذاء والدواء إنه من الممكن تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة للطفل من عمر 6 أشهر، بما في ذلك الخضار والفواكه المهروسة ثم الأطعمة المقطعة مع الرضاعة الطبيعية.

تقوية جهاز المناعة

في السابق، سلطت هيئة الغذاء والدواء الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية لحماية الأطفال من المشاكل الصحية.

وقالت هيئة الغذاء إن الرضاعة الطبيعية تحسن الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة لدى الأطفال وتقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري والسمنة في وقت لاحق في الحياة.

وأضاف أن الرضاعة الطبيعية تساهم أيضًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأم، بالتزامن مع أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي.

حليب الأم هو الغذاء الأمثل لنمو صحي للطفل، وذلك لحمايته مستقبلاً من السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو.