الغذاء والدواء ترد على مزاعم خطورة اللحوم المبردة

ردت هيئة الغذاء والدواء على ما تم تداوله حول احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة من اللحوم المبردة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عن نشر معلومات مغلوطة وتغريدات تحت اسم هيئة الغذاء والدواء، وتحذيرًا من تناول اللحوم المبردة.

اللحوم المبردة والمناعة

بدورها أكدت الهيئة عدم دقة المعلومات المتداولة بأن اللحوم المبردة تسبب ضعف المناعة والسرطان والصداع والسمنة ومشاكل في الذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب “النتريت / النترات والجلوتامات أحادية الصوديوم”.

وأوضح أن هذه العناصر هي إضافات مسموح بها في الغذاء ولم يثبت أنها ضارة بالصحة.

وأشار إلى أن اللحوم المصنعة تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وفق التشريعات الدولية، رغم أنها ليست خيارًا صحيًا.

أخطار أحد الكريمات

من ناحية أخرى نفت هيئة الغذاء والدواء ما يدور حول خطورة استخدام أحد أنواع كريمات البشرة الموجودة في الأسواق.

وأكدت الهيئة أن جميع المنتجات المسجلة في المملكة آمنة وفعالة إذا تم استخدامها وفق التعليمات الطبية أو التعليمات الواردة في النشرة المصاحبة.

في السابق، كانت هيئة الغذاء والدواء قد سلطت الضوء على الحاجة إلى ضمان تسجيل أي منتج لدى الهيئة قبل استخدامه من خلال تطبيق تمني أو موقعها الإلكتروني.