الغذاء والدواء ترد على مزاعم سحب الإندومي لتلوثه بالمبيدات

كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما يدور حول سحب منتجات إندومي لاحتوائها على مبيدات حشرية.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المتابعين على حساب الصفحة على تويتر، قال فيه “هل صحيح أن الإندومي سُحبت من السوق لأنها كانت ملوثة بالمبيدات”

بدورها أكدت الهيئة أنه تم التأكيد على عدم توفر المنتجات المشار إليها في أسواق المملكة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد أي منتج مخالف إلى المملكة.

الحقيقة حول خطورة اللحوم المبردة

من جهة أخرى، كشفت الهيئة صحة ما تم تداوله من احتمال تسبب اللحوم الباردة بأمراض خطيرة.

وأكد عدم صحة المعلومات المتداولة حول حقيقة أن اللحوم المبردة تسبب ضعف المناعة والسرطان والصداع والسمنة ومشاكل الذاكرة والإدراك لدى الأطفال بسبب “النتريت / النترات والغلوتامات أحادية الصوديوم”.

وأشار إلى أن هذه العناصر هي إضافات مسموح باستخدامها في الغذاء ولم يثبت أنها ضارة بالصحة، مشيرا إلى أن اللحوم المصنعة تخضع لمواصفات ومتطلبات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وفقا للتشريعات الدولية، على الرغم من أنه ليس خيارًا صحيًا.