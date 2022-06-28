الغذاء والدواء تقرر رفع حظر استيراد اللحوم من تنزانيا

أصدرت هيئة الغذاء والدواء قرارا برفع الحظر المفروض على استيراد اللحوم من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

حظر استيراد معبر رفح

وبينت غرفة الشرقية في بيان لها أنها تلقت كتابا من الهيئة العامة للغذاء والدواء يفيد بمنع استيراد لحوم البقر والعجول والأغنام والماعز بأنواعها (مبردة ومجمدة ومعلبة) وكذلك تم التخلص من جميع منتجاتها ومعداتها.

لا حمى

يحدث هذا بعد أن أكدت التقارير الدولية حول سلامة الأغذية في العالم – واستناداً إلى التقرير الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) – أن جمهورية تنزانيا الاتحادية خالية من مرض الحمى القلاعية.