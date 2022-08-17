الغذاء والدواء تلقينا أكثر من 27 ألف طلب أدوية عبر نظام سدر

استقبلت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 27 ألف طلب من خلال نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني (سدر) منذ إطلاق نسختها الجديدة منتصف عام 2022.

خلال النصف الأول من عام 2022 م، تلقى النظام أكثر من 7000 طلب. تم تسجيل حوالي ألف منتج طبي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد الشهادات الصادرة في النظام ألف شهادة، وتضمنت الطلبات تسجيل جديد وتجديد وتعديل بيانات منتج مسجل.

الإصدار الجديد من نظام Sidr

أشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أن الإصدار الجديد من نظام Sidr تضمن العديد من التحسينات في تجربة المستخدم، مثل تقليل وقت تسجيل الشركات، وتبسيط الإجراءات، وكذلك تفعيل التنبيهات في حالة تغيير حالة التطبيق، وتقديم العديد من الخدمات بما في ذلك تسجيل منتج جديد وتعديل المنتج طلب منتج مسجل في النظام وإلغاء طلب تسجيل منتج وتجديد طلب تسجيل منتج وتقديم معارضة للطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني .

مواكبة التطور التقني

يأتي نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني (سدر) استمراراً لجهود الهيئة في تحسين تجربة العملاء والشركاء، ومواكبة التطور التقني وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، للالتقاء بالمنشآت المسجلة لدى الهيئة، والتواصل مع القطاع الدوائي من خلال النظام، وتقديم طلب تسجيل للمنتجات الصيدلانية والعشبية والبيطرية، للتأكد من أنها تتبع الاشتراطات التي تضعها الهيئة لضمان سلامة الأدوية وعدم ضررها وفعاليتها. .

يمكن استخدام النظام من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة.