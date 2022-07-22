الغذاء والدواء تنفي مزاعم خطورة استخدام أحد الكريمات

ردت هيئة الغذاء والدواء على تقارير حول خطورة استخدام أحد أنواع كريمات البشرة الموجودة في الأسواق.

المنتجات المسجلة آمنة

وقالت الهيئة إن جميع المنتجات المسجلة في المملكة آمنة وفعالة إذا تم استخدامها وفق التعليمات الطبية أو التعليمات الواردة في النشرة المصاحبة.

وقبل ذلك، أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه قبل استخدام أي منتج، من الضروري التأكد من تسجيله لدى الهيئة من خلال تطبيق تمني أو موقعها الإلكتروني.

اترك الأدوية في السيارة.

وفي سياق آخر حذرت هيئة الغذاء والدواء في وقت سابق من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل في السيارة وتعريضها لدرجات حرارة عالية.

وقالت الهيئة إنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية، فإنها ستصل في السيارة بعد 20 دقيقة عند 31 درجة مئوية، وبعد 40 دقيقة عند 47 درجة مئوية ؛ بينما تصل إلى 50 درجة مئوية داخل السيارة بعد ساعة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تلف الأدوية ومستحضرات التجميل، محذرا من أضرار استخدامها لاحقا.