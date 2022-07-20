الغذاء والدواء توضح آلية التأكد من جودة العسل

وشددت هيئة الغذاء والدواء على أهمية تجنب استخدام العبوات المعدنية لتخزين العسل حتى لا يتعرض للأكسدة، وأن يتم تخزين العسل في عبوات طعام محكمة الغلق لا تسمح بدخول الرطوبة، وذلك بالتزامن مع مشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء. هيئة الغذاء والدواء في مهرجان العسل الدولي الذي أقيم في منطقة الباحة خلال هذه الفترة.

تخزين العسل

وحذرت الهيئة من أهمية حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وتجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية أو تسخينه أو تبريده لمنعه من التصلب وصعوبة سكبه وقت الاستخدام، مبينة إمكانية (التجميد). أو التحبيب أو التكسير) من العسل أثناء التخزين، مع ملاحظة أن هذا ليس مؤشرا على التلف والتلف، حيث أن الحرارة المنخفضة أثناء التخزين قد تساهم في ذلك، وقد يحدث العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح (مجمدة أو حبيبية أو مطحونة) أسرع من الباقي من الأنواع، ويمكن إرجاع العسل عند تغييره إلى الحالة، ويتم تسخين السائل تدريجياً في الماء الدافئ، وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن جودة العسل تتحدد من خلال التحاليل المعملية المتقدمة، وليس من خلال الطرق التقليدية المنتشرة.، مثل التجميد. أو عن طريق اختبار سرعة القطع وغيرها من الأحكام الشخصية غير المختبرة وغير العلمية.

فحوصات مخبرية

وأوضح أنه من بين التحاليل المعملية المتقدمة التي تحدد جودة العسل، الكشف عن محتوى مادة “هيدروكسي ميثيل فورفورال”، وهو مؤشر على حفظ العسل وتخزينه في ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، وهو تلميح من الغش في العسل بالإضافة إلى اختبار فاعلية إنزيم الديستيز “. وخلال مشاركته في المهرجان استعرضت” الهيئة “جهودها في الحفاظ على جودة العسل المحلي والمستورد وتشريعاته وتوعيته ورقابته.، من خلال وثيقة عمل مقدمة ضمن البرنامج العلمي للمهرجان بالإضافة إلى جناحه التوعوي، والذي يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية في المملكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنتجات العسل، ويسمح للهيئة بالحصول على التقنية اللوائح الخاصة بالعسل والمواصفات المتعلقة بمنتجاته والمنتجات الأخرى التي تشرف عليها “الهيئة” من خلال متجر المواصفات على الإنترنت على موقعها الرسمي. هنا.