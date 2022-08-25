الغذاء والدواء توضح حقيقة الخس المزيف

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تطبيق بعض الاشتراطات المتعلقة بالسماح باستيراد الخضار والفواكه الطازجة إلى المملكة، الأمر الذي ينفي صحة المعلومات حول مقطع الفيديو المتعلق بأوراق الملفوف.

السؤال الذي يطرح نفسه

هل هذا النوع من خس الملفوف هو نفسه الموجود في أسواقنا ومطاعمنا

لم يعد الأمر مطمئنًا! لم يسلم الغش أي منتج …تضمين التغريدة تضمين التغريدة https//t.co/eAPKrtHhFz

– ﮼ نواف ﮼ أبو عبد الرحمن (@ ajmins202) 22 أغسطس 2022

المتطلبات العامة

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “هناك متطلبات معينة للإفراج عن الخضار والفواكه الطازجة ولا يتم استيرادها إلى المملكة إلا إذا استوفت متطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO الاشتراطات العامة الخضار والفواكه الطازجة “.

خس مزيف

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المتابعين حول مقطع تم تداوله عن الخس المزيف، قال خلاله “السؤال يطرح علينا”. هل هذا النوع من الكرنب هو نفسه الذي نجده في أسواقنا ومطاعمنا لم يعد الأمر مطمئنًا! لم يدخر الاحتيال أي منتج “.

تم تداول مقطع فيديو يوضح كيف تتشكل أوراق الكرنب أو الخس بطريقة معينة لإظهار منتج جديد مشابه للنبات السابق ذكره، لكنه شكل من أشكال الغش.