الغذاء والدواء عن الآيس كريم المسرطن لم يرد للسعودية

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ما تداوله البعض عن وجود آيس كريم أنتجته شركة نستله يحتوي على مادة مسرطنة في الأسواق المحلية.

الآيس كريم المسرطنة

ردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر على الأخبار التي تفيد بسحب 46 علامة تجارية لشركة نستله من الآيس كريم من الأسواق في إسبانيا، لاحتوائها على مادة مسرطنة تسمى أكسيد الإيثيلين.

لم ترد المملكة

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تراقب باستمرار التقارير المتعلقة بسلامة المنتجات، مشيرة إلى أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في التقرير لم تتم إعادتها إلى المملكة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها البلاد. محلي. الأسواق.