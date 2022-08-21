الغذاء والدواء متابعة نقل المنتجات عبر تقنية إنترنت الأشياء يضمن جودتها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن متابعة المنتجات الخاضعة لرقابتها تضمن مراقبتها الدائمة وضمان جودتها، مشيرة إلى أن تقنية إنترنت الأشياء تعمل على المراقبة الإلكترونية لأنشطة النقل والتخزين والتأكد من سلامة المواد. حركتك.

التحكم والتحكم في النقل

ذكرت هيئة الغذاء والدواء أنه تم إطلاق منصة نقل لتمكين هيئة الغذاء والدواء والجهات ذات الصلة من ضبط ومراقبة عمليات النقل والتخزين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء لقياس درجة الحرارة والرطوبة. نقل وتخزين المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.

ويهدف ذلك إلى المساهمة في جودة الرقابة وضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة ومراقبتها إلكترونياً.

يأتي ذلك دعماً للصناعة والاستثمار الوطنيين، وموقع الإنتاج في المملكة في جميع المجالات، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لتحقيق الأمن الوطني لهذه المنتجات المهمة.

تطبيق مشروع إنترنت الأشياء

يعود إطلاق مشروع إنترنت الأشياء لعام 202 إلى بداية تنفيذه في المرافق المستهدفة، حيث تقرر أن يكون المشروع على النحو التالي