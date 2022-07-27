الغذاء والدواء مضخة سحب حليب الأم آمنة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن شفاط الحليب خيار آمن لحفظ حليب الثدي وتخزينه في درجة حرارة مناسبة لإطعام الطفل في حالة عدم وجوده.

اختيار آمن

وقالت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر، إن مضخة الثدي هي جهاز طبي يستخدم لاستخراج حليب الأم وتخزينه في وعاء آمن يساعدك على تخزينه لإعطائه للطفل في غيابك.

وأضاف أن الجهاز يتكون من قمع يوضع حول الحلمة حيث يتم اختيار الحجم المناسب ومضخة شفط يمكن أن تكون يدوية أو كهربائية، وكذلك وعاء متصل بالمضخة لتجميع الحليب.

كيف تستعمل

وأشار إلى أنه يوصى باستخدام يدوي أو بطارية عند الضرورة للتحرك، ويوصى باستخدام الكهرباء عند الحاجة إلى القطر بشكل أسرع وفي وقت قصير.

وحث على تخزين الحليب بعد تدوين التاريخ، في الثلاجة أو الفريزر أو في أوعية صغيرة نظيفة ومحكمة الإغلاق، حيث يختلف وقت التخزين حسب المكان.

طريقة حفظ الحليب

وبخصوص نوع الحفظ وشكله، قال إنه يجب حفظها في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية) لمدة 3 إلى 4 ساعات، وفي الثلاجة لمدة 5 إلى 8 أيام، طالما أنها توضع داخل الجزء العلوي. رف الثلاجة ولا يوضع على أرفف الباب مدة الفريزر 3-6 أشهر طالما تم وضعه في الجانب الداخلي الأبعد عن الرف العلوي للفريزر ولم يتم وضعه على أرفف الباب.

وشدد على ضرورة تنظيف الجهاز بالماء والصابون، وتجفيفه جيداً بعد كل استخدام، وبالنسبة للأجهزة الإلكترونية يجب مسح المضخة بقطعة قماش مبللة بعد انقطاع الكهرباء.