الغذاء والدواء منتجات شبيه آمنة والجبن السائل غير ضار

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منتجات الألبان أو الأجبان التي يطلق عليها “متشابهة” آمنة وتخضع للوائح والمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة.

وأوضح في رسم بياني نشر أن منتجات الألبان تسمى متشابهة ؛ وهي المنتجات التي يتم فيها الاستعاضة الكلية أو الجزئية عن دهون الحليب بالزيوت النباتية.

سعر منخفض

وأشار إلى أن سبب الاستبدال هو أن الزيوت النباتية أقل تكلفة مما يؤثر على السعر النهائي للمنتج.

وأشار إلى أنه يجبر المنتجين على استخدام كلمة مشابهة لمثل هذه المنتجات ؛ بالإضافة إلى السماح للمستهلك باختيار أنسب المنتجات لاحتياجاته، مع العلم أن جميع المنتجين مطالبون بذكر جميع مكونات المنتج والمعلومات الموجودة على الملصق الغذائي على العبوة الخارجية للمنتج.

جبن سائل

في نفس السياق ؛ وأكدت الهيئة أن بعض منتجات الجبن السائل أو دهن الجبن لا تحتوي على مواد ضارة، والمضافات فيها من المواد المسموح بها في الغذاء وبكميات محددة.

وأشار إلى أن منتجات الأجبان السائلة في السوق المحلي لا تحتوي على جبن طبيعي وإنما محضرات جبن.

سعرات حرارية عالية

وأكد أن سعراته الحرارية عالية ومصنوع من زيوت نباتية لكنه لا يحتوي على مواد ضارة ومضافات لها بالقدر الذي يسمح به الطعام.