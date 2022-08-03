الغذاء والدواء 4 خطوات للتخلص الآمن من الأدوية

أوضحت إدارة الغذاء والدواء الطريقة الصحيحة للتخلص من الأدوية لمنع التسمم بالعقاقير.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر إن بعض حالات التسمم الدوائي تحدث نتيجة عدم التخلص من الأدوية، لذلك يجب الحرص على التخلص من الأدوية بشكل منتظم وآمن.

كان هذا ردًا على أحد المتابعات، الذي سأل عن كيفية التخلص من الأدوية إذا لم تعد هناك حاجة إليها أو انتهت صلاحيتها.

خطوات التخلص من الدواء

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك 4 خطوات يجب اتباعها للتخلص من الأدوية وهي أيّ

حذف جميع البيانات الشخصية من عبوة الدواء بجميع أنواعها وإلغاء الوصفة الطبية.

ضع الأدوية في كيس بلاستيكي محكم الغلق.

طرد الأدوية الصلبة. على سبيل المثال أقراص وكبسولات من العبوة دون كسرها أو سحقها ثم مزجها مع المخلفات شبه الصلبة مثل الشاي أو بقايا القهوة.

رميها في سلة المهملات الخارجية.

الحقيقة بشأن أسعار الأدوية

و قبل؛ أعادت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على تتبع وتسعير الأدوية، مشددة على عدم إلغاء الأسعار.

وجاء تأكيد الهيئة ردا على مواطن بشأن وجود أدوية لا تقدر بثمن في بعض الصيدليات، بعد أن اشترى عبوة لا تقدر بثمن تجاوز سعرها 38 ريالا.

التسعير

وقالت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته إن أسعار الأدوية لن تلغى، وأسعارها ثابتة، والهيئة ستستمر في مراقبتها ومتابعتها، ولن تتمكن الصيدليات من رفع السعر المحدد.

وأضاف “تتعهد الشركات بطباعة باركود ثنائي الأبعاد على العبوة الخارجية للدواء، ويمكن تحديد السعر المحدد في الباركود، ويمكن للصيدليات بيع الأدوية بسعر أقل من السعر المحدد، لكنها ليست كذلك”. مسموح”. لزيادته “.

ترقية المرونة

وتابع “الإصلاح الجديد للنظام يساهم في سرعة ومرونة التحديث الإلكتروني لأسعار الأدوية عبر الباركود، مع انخفاض الأسعار الذي يحدث في المنتجات الصيدلانية مع مرور الوقت، الأمر الذي ينعكس على سرعة توفرها بدلاً من ذلك”. من طبع. سعر الحزمة الجديدة في اللائحة السابقة “.