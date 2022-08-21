الغذاء والدواء 5 نصائح لتجنب لدغات البعوض

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلسلة من النصائح لتجنب لدغات البعوض.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لتجنب لدغات البعوض، تأكد من الابتعاد عن أماكن تكاثرها، مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يساعد على التكاثر في محيط بيئتك. “

نصائح لمنع لدغات البعوض

كما استخلصت الهيئة عدداً من النصائح من أهمها

إزالة الأماكن التي تساعد على تكوين البعوض ؛ مثل ملء المستنقعات والحفر أو التخلص من الإطارات القديمة أو الحاويات البلاستيكية أو أي شيء آخر يمكن أن يتكاثر فيه البعوض.

تجنب لدغات البعوض على الجلد بارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وجوارب.

استخدم طارد البعوض المسجل لدى هيئة الغذاء والدواء واتبع الإرشادات والتحذيرات الموجودة على الملصق.

تجنب الذهاب إلى المستنقعات حيث يتكاثر البعوض.

استخدم الحواجز لمنع دخول البعوض. عن طريق تغطية الفتحات في الجدران والنوافذ والأبواب والتأكد من أنها بحالة جيدة ومغلقة بإحكام، والتأكد من تغطية الحامل أو السرير بناموسية.

وسلطت الهيئة الضوء على أهمية ضمان أن المبيدات الحشرية المستخدمة للقضاء على البعوض مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ضمن قائمة مبيدات الصحة العامة.