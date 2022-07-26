الغطاء النباتي يوقع 4 عقود لإنتاج وزراعة أكثر من مليوني شجرة مانجروف

أعلن المركز الوطني لتنمية التغطية النباتية ومكافحة التصحر، بالتزامن مع إطلاقه لليوم العالمي للمحافظة على النظام البيئي لأشجار المانغروف، بمدينة الجبيل الصناعية، عن توقيع أربعة عقود تشجير، كل منها ل لمدة عامين، لإنتاج وزراعة 2،200،000 شجرة منغروف على الساحل الشمالي والجنوبي للبحر الأحمر والخليج، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى، بما في ذلك أعمال التسييج والعناية.

ويأتي توقيع العقود في إطار جهود المركز لتطوير الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للمملكة، والتي تعتبر غابات المنغروف من أهم الموارد الطبيعية التي يريد المركز تكثيفها ومضاعفتها من خلال المشاريع الزراعية لتحقيق الأهداف. المبادرة السعودية الخضراء.

وكان المركز قد أعلن عن الانتهاء من زراعة ما يقرب من مليون شتلة منغروف في مشروعي التراث والصوارما في منطقة جازان، وتهدف المملكة إلى زراعة أكثر من 100 مليون شجرة منغروف خلال السنوات القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف الرؤية. 2030. وتجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على تطوير وحماية مواقع الغطاء النباتي وحفظ وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة. الحد من التصحر وآثاره واستعادة التنوع البيولوجي في البيئات الطبيعية للمملكة، بالإضافة إلى دورها في الإشراف على إدارة واستثمار المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن نوعية الحياة.

العلامات غابات شجرة المنغروف