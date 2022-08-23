الغلاء يضرب اقتصاد لبنان.. وأزمة جديدة فِيْ مرفأ بيروت

سجل لبنان معدل تضخم فِيْ أسعار المستهلكين بلغ 50٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب دائرة الإحصاء المركزية بمجلس الوزراء.

وبحسب تقرير صادر عَنّْ دائرة الإحصاء أمس، سجل شهر يوليو زيادة فِيْ الأسعار بلغت 168.45٪ على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. على أساس شهري، بلغ معدل التضخم فِيْ لبنان فِيْ تموز 7.42٪. لشهر يونيو.

خلال السنوات الثلاث الماضية، عانى لبنان من انهِيْار مالي، وانكَمْش الاقتصاد بنسبة 60٪ منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فِيْ أكتوبر 2022، بسبب تدهُور الأوضاع الاقتصادية وإحجام البنوك عَنّْ إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

وشهدت بيروت أعلى ارتفاع فِيْ الأسعار خلال شهر تموز (10.40٪) على أساس شهري، تليها محافظة البقاع بنسبة تضخم 8.89٪ عَنّْ حزيران، ثم الشمال بارتفاع 8.09٪، ثم النبطية 6.62٪، ثم جبل لبنان 6.36. ٪، وأخيرا الجنوب، بزيادة قدرها 6، 32٪.

وافق مجلس الوزراء اللبناني، فِيْ 20 أيار / مايو، على خطة للتعافِيْ المالي تهدف إلَّى توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير المستدامة، وإعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ، وهِيْ من الإجراءات الأساسية لصندوق النقد الدولي للإفراج عَنّْ التمويل المطلوب للعملة المحلية. بلد. لكن تنفِيْذ هذه الخطة لم يبدأ بعد.

قفز سعر الدولار فِيْ السوق الموازية إلَّى مستويات غير مسبوقة فِيْ الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الصرف 34 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

انهِيْار جديد فِيْ مرفأ بيروت

انهارت، الثلاثاء، آخر ثماني صوامع حبوب فِيْ الجزء الشمالي من حي حرارات، التي تضررت جراء انفجار مدمر فِيْ مرفأ بيروت فِيْ آب / أغسطس 2022، بحسب ما شهده مراسلو وكالة فرانس برس فِيْ الموقع.

وجاء انهِيْار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق، بحسب مسؤولين وخبراء، ناجم عَنّْ تخمير مخزون الحبوب الذي بقي فِيْ المكان بعد الانفجار، بسبب الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة. سقطت أجزاء من شمال أهراس على دفعات منذ 31 يوليو، أحدها كان فِيْ 4 أغسطس، الذكرى السنوية للانفجار، لكن سقوط اليوم هُو الأكبر.

اشتعلت الحرائق لساعات فِيْ أجزاء جديدة من صوامع القمح الثمانية المتبقية على الجانب الشمالي، مما تسبب فِيْ دخان كثيف لعدة أيام قبل أن تنهار تمامًا.

واتخذت الحكومة فِيْ أبريل الماضي قرارا بهدم الجبايات خوفا على السلامة العامة لكنها علقت تنفِيْذه بعد اعتراضات من جماعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار الميناء التي طالبت بنقل الرسوم إلَّى معلم بارز. نشهد الانفجار. لم تفرغ السلطات صوامع الحبوب.

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الثلاثاء، برسالة إلَّى وزير الأشغال العامة علي حمية يطلب منه “الإبلاغ عَنّْ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصوامع الجنوبية كنصب تاريخي تخليدا لذكرى شهداء الميناء”.

وقال المهندس إيمانويل دوراند الذي قام بتركيب أجهزة استشعار داخل الصوامع “الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة حتى الآن”.

وقالت ماريانا فودوليان التي فقدت شقيقتها فِيْ انفجار الميناء “نحمل السلطة المسؤولية عَنّْ الخسارة التي وصلنا إليها وانهِيْار الجزء الشمالي من المكبات”.

وأضاف فودوليان أنه “يجب حماية الجزء الجنوبي والموقع ككل ليكونا ذكرى جماعية لتفجير الرابع من أغسطس”.

شهد مرفأ بيروت، فِيْ 4 آب / أغسطس 2022، انفجارا هائلا أودى بحياة أكثر من مائتي شخص وجرح أكثر من 6500 آخرين وألحق أضرارا جسيمة بالمنشأة وعدد من أحياء العاصمة.

ونتج الانفجار، بحسب السلطات، عَنّْ طريق تخزين كَمْيات كبيرة من نترات الأمونيوم داخل الميناء دون إجراءات وقائية، وبعد اندلاع حريق مجهُول أسبابه. اتضح لاحقًا أن المسؤولين على عدة مستويات كانوا على دراية بمخاطر تخزين المواد ولم يفعلوا شيئًا.

وكان التحقيق فِيْ الانفجار معلقا منذ شهُور بسبب العراقيل السياسية.

وأعلن الحمية الأسبوع الماضي أن الحكومة اتخذت قرارا “بحجز 25 ألف متر مربع لبناء صوامع جديدة فِيْ ميناء بيروت”، مشيرا إلَّى أن التمويل سيكون من مانحين دوليين ووزارته.

أدت تداعيات الانفجار إلَّى تفاقم الانهِيْار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ خريف 2022، الأمر الذي دفع غالبية اللبنانيين إلَّى ما دون خط الفقر.

على الرغم من مرور عامين، لم تتعاف بيروت مع البنية التحتية المتداعية والمرافق العامة غير الفعالة.