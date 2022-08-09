الغلاء يضرب بريطانيا.. وجونسون فِيْ “شهر العسل”

تقترب بريطانيا من تحقيق أعلى معدلات التضخم منذ الأزمة المالية العالمية فِيْ عام 2008، وحذر البنك المركزي من أن التضخم البريطاني سيتخطى حاجز 13٪.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الأمر متروك لـ “رئيس الوزراء المستقبلي” للتصرف فِيْ مواجهة أزمة غلاء المعيشة، فِيْ الوقت الذي يُلقى فِيْه باللوم على جونسون، المستقيل، فِيْ غيابه فِيْ ضوء ذلك. من تدهُور الاقتصاد.

التضخم يلاحق بريطانيا .. جونسون فِيْ شهر العسل

فِيْ حين أنه من المتوقع أن يدير جونسون قضايا يومية فِيْ المملكة المتحدة، فقد ذهب هُو وزوجته الأسبوع الماضي إلَّى سلوفِيْنيا لقضاء شهر عسل حيث حذر البنك المركزي من أن التضخم قد يتجاوز 13 ٪ بحلول الخريف، مما يدفع المملكة المتحدة إلَّى أطول ركود لها منذ ذلك الحين. الأزمة المالية لعام 2008.

وكان وزير المالية ناظم الزهاوي أيضا بعيدا عَنّْ لندن.

وقال المتحدث للصحفِيْين “عادة، لا يتعين على رئيس الوزراء هذا أن يقوم بتدخلات مالية كبيرة خلال الفترة (بالوكالة). سيكون هذا من واجب رئيس الوزراء المقبل”.

استقال جونسون فِيْ أوائل يوليو بعد شهر من الفضائح. سيصوت أعضاء حزب المحافظين فِيْ أغسطس لاختيار خليفة، وسيتم الإعلان عَنّْ الفائز فِيْ 5 سبتمبر.

ووسط مخاطر حدوث ركود اقتصادي يغيب جونسون عَنّْ ساحة القرارات. منذ استقالته، تعرض لانتقادات بسبب غيابه عَنّْ اجتماعات الأزمات المخصصة لموجة الحر التاريخية التي ضربت المملكة المتحدة، وكذلك لعدم استقبال لاعبي كرة القدم الإنجليز بعد فوزهم بكأس السيدات الأوروبية.

فِيْ هذا الوقت، سافر هُو وزوجته، كاري جونسون، إلَّى سلوفِيْنيا، حيث أكد للتلفزيون المحلي أنه قضى إجازة “رائعة”. وقال “لقد تسلقنا جميع الجبال المتاحة، وغطسنا فِيْ البحيرات، وركبنا الدراجات، وقضينا وقتًا رائعًا”.

وقالت النائبة العمالية راشيل ريفز “تتطلب أزمة اقتصادية كهذه قيادة قوية وإجراءات فورية، لكن بدلاً من ذلك، لدينا حزب محافظ فقد السيطرة”.

من جهته، قال رئيس الوزراء العمالي الأسبق جوردون براون على قناة ITV “يجب أن يكون هناك شخص مسؤول (…) هناك فراغ يجب ملؤه”.

وقال “إذا كنا ننتظر رئيس الوزراء الجديد، فسيكون الأوان قد فات”، داعياً جونسون وخلفائه، ليز تيراس وريشي سوناك، للاتفاق على إجراءات ميزانية الطوارئ.

ودعا رئيس الوزراء الاسكتلندي نيكولا ستورجون فِيْ رسالة يوم الاثنين إلَّى اجتماع لرؤساء حكومات المناطق الأربع فِيْ بريطانيا “للاتفاق على إجراءات عاجلة لمساعدة من هم فِيْ أمس الحاجة إليها”.