الغنام يواصل التأهِيْل.. وإصابة تهدد مهاجم النصر قبل مباراة ضمك

واصل سلطان الغنام، ظهِيْر ظهِيْر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، برنامجه التأهِيْلي بالكرة، على هامش تدريبات فريق الفريق، اليوم “الثلاثاء”.

استأنف النصر، صباح اليوم، تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة ضمك، السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن فعاليات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.

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يخضع سلطان الغنام لبرنامج إعادة التأهِيْل الخاص به للتعافِيْ من إصابة العضلة المقربة التي غابت عَنّْ مباريات الوحدة والتعاون.

وفِيْ سياق متصل، شعر لاعب النصر محمد مران ببعض الألم وتغيب عَنّْ تدريب جماعي وخضع لفحوصات طبية للكشف عَنّْ مدى الإصابة.

بدأ النصر موسمه بالفوز على الوحدة 1-0 على ملعب مرسول بارك فِيْ الجولة الأولى من مسابقة الروشان للدوري السعودي، ثم خسر أمام التعاون بهدف نظيف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فِيْ. مباراة الجولة الثانية.

ويحتل النصر المركز التاسع فِيْ “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي بثلاث نقاط من مباراتين.

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