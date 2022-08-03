الغندور يرد على قناة الأهلي

وعلق الصحفي خالد الغندور، على قناة الأهلي، على تصريحات إسلام الشاطر بشأن لعب نادي بيراميدز بهدوء أمام الزمالك.

واجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز، مساء الأحد، في اليوم الثامن والعشرين من مسابقة الدوري.

وسجل الزمالك انتصارا ثمينا بثلاثة أهداف بدون مباراة، ليواصل الحفاظ على الصدارة.

وقال الغندور في تصريحات لقناة الزمالك “الزمالك يتغلب على بيراميدز، وهو يستحق ذلك”.

وتابع “الحديث عن الرضا قديم، وانتهى خلاص كرة القدم، وقدم بيراميدز مباراة مميزة في الشوط الأول”.

وأكد أن الفوز على بيراميديس جاء نتيجة جهد وعزيمة اللاعبين والتخطيط الجيد لخوسيفالدو فيريرا.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من مسابقة الدوري.

تقام مباراة الزمالك ونظيره الجونة الجمعة المقبل، لتواصل حملة الدفاع عن لقب الدوري.