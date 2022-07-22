الغندور يساند الشناوي بعد تتويج الزمالك بكأس مصر

أراد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، دعم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، بعد تتويج القلعة البيضاء بلقب كأس مصر.

هجوم جماهير الأهلي على الشناوي …

تعرض حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي لهجوم عنيف من جماهير النادي بعد خسارة الأحمر لقب كأس مصر، ويعود ذلك أساسًا إلى ضعف أدائهم.

دعم الغندور لمحمد الشناوي

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “للأسف ذهب الناس إلى الجنة، ومع أي خطأ السابع من أرض الشناوي حارس كبير جدا وشخصية متوازنة ومحترمة. وعمل على نفسه، وكان ذلك سببًا كبيرًا في فوز الأهلي بالعديد من البطولات، فقد اختير بالأمس أفضل لاعب في إفريقيا.

وتابع “من الطبيعي أن يرتكب أي حارس مرمى خطأ لكننا لم نقض عليه، وهذا بسبب حبي لحارس مرمى يمثل بلدي وحارس مرمى. وستعود أفضل مما كنت عليه. “

خسر فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي هدفين مقابل هدف واحد أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس.