الغندور يعلن تعاقد الزمالك مع 9 صفقات جديدة

أعلن الصحفي خالد الغندور أن الزمالك تعاقد مع 9 لاعبين مصريين خلال الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية “الزمالك دفع 5 ملايين جنيه مستحقات لاتحاد الكرة ووقع 9 لاعبين مصريين لدعم الفريق للموسم المقبل”.

وعلق خالد الغندور، على بقاء الزمالك في صدارة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية، بعد أن واجه الأهلي الجونة في تأجيلات البطولة المحلية.

وأضاف “الزمالك هو قائد الدوري رغم مروره بهذه الأزمات. وفقًا لشيكابالا، “نفوز بعرقنا”.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.