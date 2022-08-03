الغندور يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وفاركو

وشن خالد الغندور هجوما عنيفا على الدولي أحمد الغندور، حكم مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره فاركو كلوب، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي وفاركو بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “مباراة كرة يد لأيمن أشرف في الشوط الأول، وتحذيرات من النقيب أحمد الغندور في اتجاه واحد”.

وأضاف في تغريدة أخرى على موقع ‘فيسبوك’ “عقوبة أيمن واضحة جدًا، والوضع التشريحي لأيمن أشرف بلمسة اليد الثالثة واضح جدًا، لكن الحكم والفأرة لهما رأي آخر”.

وجاءت بداية المباراة بحماس من كلا الفريقين، حيث تبادل اللاعبون الكرة في وسط الملعب لتعزيز السيطرة على مسار المباراة في بداية الشوط الأول.

نجح فريق فاركو في تأمين دفاعاتهم بشكل جيد وأحبطوا هجمات الفريق الأحمر طوال الشوط الأول، حتى تمكنوا من تهديد هدف محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، لكنه لم يترجم إلى أهداف.

وشهد الشوط الأول بعض المحاولات الهجومية من فريق الأهلي، لكنها لم تشكل أي خطر حقيقي على حارس فاركو محمد صبحي.

وساد الهدوء النسبي في الربع الأخير من الشوط الأول أداء الفريقين، واقتصرت المباراة على خط الوسط في معظم الأوقات حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.