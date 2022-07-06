الغندور يفجرها.. الزمالك يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي السابق

كشف الصحفي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، عن مفاجأة مدوية فيما يتعلق باهتمام نادي الزمالك بتوظيف ثنائي الأهلي السابق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الزمالك تعتزم الاستحواذ على خدمات الثنائي عبدالله السعيد نجم بيراميدز، وصالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، لدعم صفوف الفريق الأبيض. في الموسم الجديد.

الزمالك يريد إنهاء عدة عمليات قوية في السوق الصيفي الحالي، بعد رفع عقوبة إيقاف تقييد القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي.

الزمالك يتشبث بالتعادل مع عبد الله السعيد بعد الأداء المتميز للاعب مع فريق بيراميدز، بينما يريد فيريرا التوقيع على خدمات صالح جمعة بعد اقتناعه بقدرات اللاعب وأنه سيكون إضافة إلى الفريق الأبيض.

كان السعيد يقترب من الانتقال للزمالك من قبل، بعد رحيله من الأهلي، لكنه انتقل إلى النادي الأهلي السعودي جدة وعاد من خلال الموقع الرسميك إلى نادي بيراميدز.

بينما كان صالح جمعة عضوًا في نادي سيراميكا كليوباترا منذ رحيله عن الأهلي.