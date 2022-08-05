الغندور يكشف عن فيديو يؤكد عدم صحة هدف الأهلي أمام فاركو

لا تزال أصداء هدف الأهلي غير المسموح به أمام فاركو في المباراة الأخيرة مستمرة في المجتمع الرياضي المصري.

أكد الصحفي خالد الغندور، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد بشكل كامل صحة قرار الحكم محمود عاشور بالفيديو في مباراة الأهلي وفاركو، بإلغاء هدف حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر.

وكتب الغندور على صفحته الرسمية على “فيسبوك” “بعد ة مباراة فاركو من قبل لجنة الحكم بأكثر من حكم ومن قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد استخدام (المثلث) وهي أدق طريقة لإظهار التسلل. تقنية .. تم التأكد من صحة قرار محمود عاشور حساب التسلل والفيديو داخل النقابة ”.

وكشف الغندور عن وجود فيديو لهدف الأهلي غير مسموح به داخل اتحاد الكرة، مؤكدا صحة قرار الحكم.

وتعادل الأهلي وفاركو 0-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.