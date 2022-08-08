الغندور يكشف عن وجهه مصطفى فتحي المقبلة

كشف الصحفي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق عن الوجهة المقبلة لمصطفى فتحي، أول لاعب في فريق نادي التعاون السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الغندور اقتراب مصطفى فتحي من الالتحاق بصفوف طلائع الجيش.

وقال الغندور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “مصطفى فتحي في طريقه إلى طليعة الجيش”.

واجه مصطفى فتحي أزمة عدم قدرته على السفر إلى هولندا للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي بسبب الخدمة العسكرية.

بدأ معسكر التعاون في 22 يوليو في هولندا وينتهي في 16 أغسطس.

وربطت تقارير إعلامية عدم حضور اللاعب المعسكر باتفاق اللاعب مع النادي الأهلي، لكن هذا لن يحدث إلا بموافقة النادي السعودي.

يشار إلى أن مصطفى فتحي رحل عن صفوف الزمالك في يناير الماضي وانتقل لنادي التعاون السعودي.