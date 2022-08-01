الغندور يكشف مفاجأة كبرى بخصوص الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية

أحدث الصحفي خالد الغندور نجم نادي الزمالك مفاجأة كبيرة بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية في النسخة الجديدة لموسم 2022/2023.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مفاجآت في مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، والقصة مرتبطة بخمسة أندية ستلعب في دوري الأبطال، وهم في الاتحاد، والقرار النهائي يعود إلى الاتحاد الأفريقي “.

جدد نادي بيراميدز طلبه للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري في نهاية مباريات يوليو بالبطولة المحلية.

وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز “فريق كرة القدم لا يهتم بالقضايا الجانبية التي تحدث على الساحة، وتركيز اللاعبين والجهاز التدريبي بالكامل يتركز بشكل كامل على مباراة الزمالك المقبلة”.

وأضاف “مباراة الزمالك تمثل مرحلة مهمة في المنافسة على اللقب المحلي، والجميع يدرك أنه لا بديل سوى الفوز بها والتركيز على الفوز بباقي المباريات”.

يحدد اتحاد الكرة الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية

أرسل اتحاد الكرة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة بالأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية لموسم 2022/2023.

وتضمنت القائمة التي أرسلها اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في الاتحاد.