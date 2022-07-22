الغندور ينتقد سيد عبد الحفيظ بعد تجاهل مصافحة مرتضى منصور

انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، سلوك سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، تجاه مرتضى منصور.

رفض سيد عبد الحفيظ مصافحة المخرج مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

واجه فريق كرة القدم الأول نادي الزمالك، منافسه الأهلي، مساء الخميس الماضي، في نهائي كأس مصر للنسخة الأخيرة 2022.

تمكن الزمالك من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت سيطرة الأبيض في الشوط الأول.

تعليق الغندور على واقعة عبد الحفيظ ومرتضى

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لماذا تركت يا كابتن سيد الوسيط الفخري”

وتابع “ومن ينتقد الروح الرياضية فهذا عيب مثلا حاجة ستحبطك فأنت مدير كرة القدم لناد كبير اسمه الأهلي”.

وتابع “أفعالك يجب أن تكون ذات قيمة للنادي الذي تمثله، وهذا أسوأ مشهد في مباراة الأمس المليئة بالروح الرياضية”.

وختم “من جمهور من اللاعبين إلى المدربين، ووجود مؤمن زكريا الذي لعب لكلا الناديين، وجميع الجماهير تهتف باسمه وتتمنى له الشفاء. كرة القدم خلقت للاستمتاع”.