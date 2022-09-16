“الغياب عَنّْ كلاسيكو النصر والاتحاد”.. أول رد من رومارينيو

كشف النجم البرازيلي رومارينهُو مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم أنه “غائب” عَنّْ فوز الكلاسيك المتوقع.

يحل الاتحاد ضيفا على فريق نادي النصر لكرة القدم الأول، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات الدوري السعودي الروشن 2022-2023.

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ويحتل العميد “مؤقتا” المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري الروشان السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عَنّْ قلعة العلم.

* غياب رومارينهُو عَنّْ كلاسيكو النصر والاتحاد

وطالب رومارينهُو، فِيْ مقطع فِيْديو، جماهِيْر الاتحاد بعدم القلق ؛ بعد إصابته فِيْ مباراة الخليج مساء الخميس.

وخرج رومارينهُو من الملعب فِيْ الدقيقة 21 من مباراة الاتحاد والخليج، فِيْ اليوم الرابع من الدوري، وسط توقعات بغيابه من 10 أيام إلَّى 3 أشهر. حسب شدة الاصابة.

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وأكد النجم البرازيلي “المتألق” أن الإصابة التي تعرض لها فِيْ المباراة أمام نادي الخليج كانت طفِيْفة.

أعلن رومارينهُو مشاركته المعتادة فِيْ كرة القدم السعودية الكلاسيكية بين الاتحاد والنصر، فِيْ الجولة الخامسة من المسابقات.