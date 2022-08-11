الغيطي لـ محمد رمضان أنت قزم وبلطجي على الشاشة والسوشال ميديا

شن الإعلامي المصري محمد الغيطي هجوماً قاسياً على مواطنه الممثل والمطرب محمد رمضان، واصفاً إياه بـ “المتنمر على الشاشة والمتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي”، فِيْ سياق استهزائه بالفنانة سميرة عبد العزيز.

وفِيْ التفاصيل، كان الفنان سمير عبد العزيز (87 عاما) قد رحب بالمشاركة فِيْ عمل فني مع محمد رمضان (34)، بعد أن رفضته سابقا، حيث قال فِيْ مقابلة تلفزيونية مؤخرا إنه لا يهتم بالمسرحية. . دور والدتها وهُو ما دفع النجمة الشابة للسخرية منها.

وعلق رمضان على العَنّْوان “سمير سعيد يتراجع عَنّْ أقواله عَنّْ محمد رمضان أنا مستعد أن أكون والدته فِيْ عمل فني” قائلاً “أخيرًا يا أستاذي.

ويبدو أن تعليق رمضان أثار استفزاز الغيطي الذي وصفه بأنه “أعمى ومدرك وبلا ثقافة ولا ضمير”. محمد رمضان، المتنمر على الشاشة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يضايقها ويقول إنه يتيم. للأم فِيْ عمله القادم.

وأشار إلَّى تعليق سميرة عبد العزيز، الذي أوضح فِيْه أنه سبق له أن رفض العمل مع محمد رمضان فِيْ دور أم البلطجي، لأنه رأى أن السيناريو أضر بها، ثم عاد ليحيي ملاحظاتها حول قناة Al-Baltaji. – بلتاجي .. قنوات شمس للعمل معه لأنها لم تقف معه إلَّى الأبد.

وتابع الغيطي “يا بني قل كلمة حلوة قل شكرا لك استاذة هذا شرف وميدالية لصدري العمل معك كلمات تعبر عَنّْ ضميرك وثقافتك ولكن تجاوب من حيث ليس لديك ثقافة “.

وأضاف “لو نور الشريف أو أحمد زكي والرموز العظيمة كانت أقوى فِيْ أيديهم، فهذا سلوك العظام وليس الأقزام، وأنت قزم سخرت من الستة لمجرد أخلاقهم، قالت.، أنا لا أمانع العمل معك.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، فِيْ تصريحات صحفِيْة عقب نشر تدوينة رمضان الساخرة، إنها “ترفض الرد على مثل هذه التفاهات”، مشيرة إلَّى أن حديثها عَنّْ رفضها الأمومة أمام محمد رمضان كان فِيْ النص. أو عرض السيناريو.

يذكر أن الفنان والمغني المصري يستعدان لإحياء حفل موسيقي كبير فِيْ نورث سكوير العلمين يوم 26 أغسطس، نهاية موسم حفلات الساحل الشمالي.