الغيطي يهاجم محمد رمضان وحمو بيكا لا شكل ولا كلام ولا فن

شن الإعلامي المصري محمد الغيطي هجوما لاذعا على مواطنيه، الفنان محمد رمضان، ومغني الأغنية الاحتفالية حمو بيكا، واصفا السابق بـ “مشروع فنان” رغم كل الأعمال التي قدمها، بينما الثاني لا علاقة له بالفن، هُو قال.

وقال الغيطي إنه يدعم الفن الجميل لكن حمو بيكا يقدم مواد غنائية مبتذلة ويقدم أغان صعبة للغاية تحتوي على بذاءات مثل “والدتك رافقتك”، مشيرًا إلَّى أن جميع أغانيه تضفِيْ شرعية على القبح والجريمة والعَنّْف والعَنّْف. تنمر.

هامو بيكا إيفِيْ

وأضافت راغدة شلهُوب، فِيْ مقابلة مع الإعلامية، أن دراسة علمية أظهرت أن الجريمة فِيْ مصر سببها بشكل كبير الأفلام والأغاني التي يستمع إليها الجمهُور، مضيفة أن كلمات أغاني حمو بيكا هِيْ “أغاني برونو”. . “

وأوضح أن بعض مطربي المهرجان لديهم أصوات جميلة مثل المطرب الليثي وحسن شاكوش وعمر كَمْال، لكن حمو بيكا “ليس له صوت ولا شكل ولا كلام ولا فن، حمو بيكا ليس له علاقة بالفن. “

وقال إنه سبب شهرة حسن شاكوش وعمر كَمْال، موضحًا “شاكوش ليس الأطفال، كلهم ​​يتمتعون بصوت حلو جدًا واعتبره عمر كَمْال أخي الصغير”.

محمد رمضان بحاجة إلَّى عيادة نفسية

واصل محمد الغيطي هجومه على النجوم الشباب فِيْ المشهد الفني اليوم، موضحا أن هناك العديد من الفنانين بحاجة لطبيب نفسي، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان.

وقال “رمضان بحاجة إلَّى مستشفى أو عيادة نفسية، وفِيْ الأسبوع الماضي صوّر عارضة أزياء إسرائيلية، وإذا لم يكن يعلم حقًا، فعليه الاعتذار للجماهِيْر ودعم القضية الفلسطينية”.

وأضاف أن محمد رمضان ليس له عقل وضمير مهني، والقِصَّة كلها بالنسبة له جمع المال والخلاص، لذا فقد فشل مسلسل محمد رمضان فشلا ذريعا، لكنه يحاول أن يكون توجها، وما يقدمه محمد رمضان هُو له. فن.

ووصف الفنان محمد رمضان بأنه “مشروع فنان، لكنه دخل أغاني المهرجانات والرقم واحد، وستكون رغوة الصابون وسيُنسى مع مرور الوقت”، وأن المحتوى الذي يقدمه يضر بالمجتمع.