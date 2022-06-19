الفئات المستحقة للدعم السكنى السعودي وشروط استحقاقه وموعد نزوله

دعم الإسكان السعودي من أهم البرامج المساندة في المملكة العربية السعودية ، تسعى الحكومة السعودية دائمًا إلى توفير كافة متطلبات المواطنين السعوديين واحتياجاتهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية من خلال إقامة مشاريع تنموية وخدمية بهدف لمساعدتهم في الظروف الصعبة التي تحيط بهم ، ومن بين هذه المساعدات التي قدمتها الحكومة السعودية مشروع الدعم السكني لأهل المملكة من خلال عدة ضوابط وشروط يجب توافرها في المستحقين للإعالة.

الفئات المستحقة للدعم السكني السعودي وشروط استحقاقه وتاريخ نزوله

انه معتبر برنامج الدعم يعتبر السكن السعودي الذي تقدمه وزارة الإسكان من أهم البرامج التي تساعد المواطن السعودي على توفير سكن مناسب له ولأسرته ، وهذا يعتمد على قيمة الدعم المقدم حسب عدد أفراد الأسرة وعدد أفراد الأسرة. الراتب الشهري للمستفيد.

الفئات المؤهلة للحصول على دعم الإسكان السعودي

بعد إطلاق برنامج الدعم السكني السعودي ، بدأ المواطن السعودي يتساءل عن الفئات المستحقة للدعم ، والتي حددتها وزارة الإسكان بعدة فئات محددة ، وهي كالتالي:

المطلقة بعد مرور عامين على طلاقها دون زواج.

أسرة مكونة من زوج وزوجة فقط ، أو من لديهم أطفال تزيد أعمارهم عن خمس سنوات.

أرملة مات زوجها مهما كان عمره.

الأم التي لديها بنات أو أولاد غير متزوجين تحت سن 25.

شروط دعم الإسكان

بعد إطلاق برنامج الدعم الإسكاني في المملكة ، وضعت وزارة الإسكان السعودية عدة شروط يجب أن يستوفيها المستحقون للدعم ، ومن بين هذه الشروط المطلوبة ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ، ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون طالب الإعالة هو المعيل للأسرة ولا يزيد عمره عن خمسة وعشرين عامًا.

عدم امتلاك أي نوع من العقارات أو الحصول على دعم إسكاني لآخر خمس سنوات.

المستندات المطلوبة للدعم

أشارت وزارة الإسكان السعودية إلى المستحقين لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم السكني من أجل الحصول عليه ، وهي كالتالي:

شهادة وفاة الأيتام وتأكيد العودة. نسخة من أصل الدخل الشهري للمتلقي.

تاريخ إصدار الدُفعات في يونيو 2022

وحددت وزارة الإسكان السعودية موعد نزول الدعم السكني لمستحقيه ، ولمن تنطبق عليهم شروط الدعم ، بشرط أن يكون في نهاية كل شهر ، بالدخول إلى موقع الدعم الإسكاني.

وبينت الوزارة أن موعد وصول دفعة يونيو 2022 سيكون الخميس المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو 2022 م والرابع والعشرين من ذي القعدة 1443 هـ.