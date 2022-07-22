“الفائدة” تضغط على الروبل الروسي.. تراجع متجاوزا 58 مقابل الدولار

توقف ارتفاع الروبل مقابل الدولار، وتغير مؤشر العملة الروسية إلَّى الاتجاه الهبوطي حيث خفض البنك المركزي فِيْ موسكو أسعار الفائدة.

انخفض الروبل الروسي فوق مستوى 58 مقابل الدولار يوم الجمعة، إلَّى أضعف نقطة له خلال الفترة الصباحية، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بمقدار 150 نقطة أساس إلَّى 8٪ متجاوزا التوقعات.

بحلول الساعة 1047 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل بنسبة 1.9٪ إلَّى 58.14 مقابل الدولار، بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كَمْا انخفض بنسبة 1٪ إلَّى 57.79 مقابل اليورو فِيْ بورصة موسكو.

أصبح الروبل العملة الأفضل أداءً فِيْ العالم حتى الآن هذا العام، مدعومًا بالإجراءات المتخذة لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب حربها فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

تضمنت هذه الإجراءات قيودًا على قيام العائلات الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية، وفقًا لرويترز.

قبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و 85 مقابل اليورو.