الفاشينيستا الكويتية منسك تبكي بعد تشوه وجهها نتيجة حقنة فِيْلر

انهارت الفاشية الكويتية، المعروفة باسم “مينسك”، بالبكاء خلال مقطع فِيْديو نشرته على حسابها على سناب شات، بسبب تشويه وجهها بعد حقنها بمادة حشو، وتحديدا فِيْلر جيفودرم.

أعرب مينسك عَنّْ استيائه من عدم العثور على طبيب يمكنه علاج تشوه وجهه نتيجة المضاعفات الخطيرة التي حلت به ورفع مادة الفِيْلر فِيْ عينه.

وقال الفاشي فِيْ المقطع “أنا أدفع ثمن عمليتي وعلاجي، لكن أبي طبيب يتفهم ويعرف حالتي. فِيْ كل مرة أذهب فِيْها إلَّى الطبيب يخبرني أن الأمر يكلفك كذا وكذا، هُو فقط يدفع شيئا “. عَنّْ المال وليس وجهِيْ.

وتابع مينسك “كل ما يقوله لي الطبيب يكلفك مثل هذا، عدم الالتفات إلَّى ما على وجهِيْ، أتركه وأذهب، فكَيْفَ يمكنني أن أعطيه وجهِيْ وهُو يهتم بالمال فقط .. انظري وجهِيْ كَيْفَ أصبح “.

وأوضح أيضًا “ارتفع الحشو فوق عيني، ويقولون إن المدونين هم كل شيء عَنّْ المال،” الأطباء “بعضهم يدور حول المال، فماذا تريد من المدونين وعشاق الموضة

وأضاف الشاب الكويتي “أنا فقط أدفع ما تريد من يخلصني من هذا البلاء الذي بداخلي .. وأنا راضٍ عَنّْ البلاء والحمد لله ولكن خلاص عيني يسكر”. . لا يوجد شخص شريف يجلس بالخارج ولا يعرفك ولا طبيب يقول سأعالجك “.

وكان مينسك قد وثق مقطع فِيْديو قبل أسابيع قليلة، كشف فِيْه أن وجهه مصاب بورم بعد حقن حشو الجيفوديرم.

وظهرت فِيْ الصورة صدمت متابعيها بوجه متورم بسبب حقنة تجميلية.

وحذر متابعيه قائلًا “احترسوا من مواد مالئة وبوتوكس وأشياء انظروا ماذا حدث لي”.

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عَنّْ أسفهم لما حدث مع الفاشي، وما عبّر عَنّْه فِيْ التعليقات “فِيْ الأصل عمليات تجميل للوجه ابتعد عَنّْها، هم واثقون وأنتم مهتمون”. عَنّْ اقوال الناس كلام الناس لا تريد ولا تستجيب وكلامهم يصل اليك ولن تتخلص منه فالأفضل أن تتقبل نفسك وتعيش حياتك فِيْ الحدود التي تزين كلامي . “

وقال آخر “بالمناسبة، إنه احتيالي، أو قد يكون منتهِيْ الصلاحية أو مخزنًا بشكل غير صحيح، لكن المنتج جيد جدًا ومرخص عالميًا ومحليًا”.

وقالت متابعة “آه هذه نهاية الجمال، كل فتاة جميلة ولا داعي لها إذا كانت تثق بنفسها فقط وبجمالها الذي أعطاها الله لها وقليل من الاهتمام”.