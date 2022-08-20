الفالح السعودية أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً من خلال رؤية 2030​​​​​​​

وزير الاستثمار السعودي م. قال خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة أصبحت من خلال رؤية 2030 من أكثر الدول تنافسية فِيْ العالم، وقد طورت إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتها الاستثمارية والتجارية بشكل كبير مع مختلف دول العالم.

جاءت تصريحات الفالح على هامش اجتماعات المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس جمهُورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.

وأكد الفالح حرص المملكة على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فِيْ الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة فِيْ كل من أوزبكستان والمملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تتمتع بها المملكة فِيْ جميع القطاعات الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار الفالح إلَّى أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف إلَّى تعزيز التعاون بين الشركات السعودية والأوزبكية لبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين فِيْ كافة القطاعات الاستثمارية.

يشار إلَّى أن الاجتماع يأتي فِيْ إطار جهُود البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة، ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة فِيْ مختلف القطاعات.