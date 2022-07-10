“الفاو” أسعار السلع الغذائية تراجعت فِيْ يونيو للشهر الثالث على التوالي

وأفادت أن الرقم القياسي العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل انخفاضا طفِيْفا خلال شهر يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ متوسط ​​مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء 154.2 نقطة فِيْ يونيو 2022، بانخفاض نسبته 2.3٪ مقارنة بشهر مايو السابق.

ومع ذلك، ظل المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية فِيْ الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عادة، أعلى بنسبة 23.1٪ مما كان عليه فِيْ يونيو 2022.

ويعكس هذا الانخفاض خلال شهر يونيو تراجع الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب والسكر، على عكس ارتفاع أسعار الألبان واللحوم.

بلغ متوسط ​​مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 166.3 نقطة فِيْ يونيو، بانخفاض 4.1٪ مقارنة بشهر مايو.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 5.7 بالمئة الشهر الماضي لكنها ظلت أعلى بنسبة 48.5 بالمئة عَنّْ قيمتها قبل عام.

يُعزى الانخفاض فِيْ يونيو إلَّى التوافر الموسمي للمحاصيل الجديدة فِيْ بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتحسن ظروف المحاصيل فِيْ بعض البلدان المنتجة الرئيسية، وارتفاع آفاق الإنتاج فِيْ الاتحاد الروسي.