من هي الفتاة التي توفيت برفقة الفنان جورج الراسي في حادث السير ، بالحديث عن وفاة الفنان جورج الراسي الذي توفي اثر حادث مروع في يوم السبت الموافق السابع والعشرون من شهر أغسطس الحالي لعام 2022م، حيث كان مع الفنان جورج الراسي فتاة قد توفيت معه في الحادث المروع الذي حصل لهذا اليوم، وسوف نتحدث عن الفتاة التي توفيت في الحادث مع الفنان جورج الراسي، حيث كانت برفقته في السيارة وقد توفيت معه على الفور أثر الحادث.

من هي الفتاة التي برفقة جورج الراسي

كانت ترافق الفنان جورج الراسي الفنانة زينة المرعي وهي من مدينة طرابلس من مواليد عام 1984 ميلادي، وهي ام لثلاثة اولاد، كانت ترافق الفنان جورج الراسي اثناء ذهابه الى حفلة في دمشق، وقد توفيت مع الفنان جورج الراسي اثر الحادث الذي وقع صباح يوم السبت، وبعد ان حضرت قوات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف الى الحادث تبين ان التي كانت ترافق الفنان جورج الراسي هي زينة المرعي من مدينة طرابلس.

من هي الفتاة التي توفيت برفقة الفنان جورج الراسي في حادث السير

توفيت الفتاة زينة المرعي مرافقة الفنان جورج الراسي أثناء ذهابهما الى حفلة في دمشق أثر حادث مفزع وقع في صباح اليوم، وكانت السيارة قد تحطمت بشكل كبير ما أدى الى وفاة الفنان جورج الراسي والفنانة زينة المرعي التي كانت ترافق الفنان الى الحفلة، وكانت زينة المرعي تعمل مع الفنان جورج الراسي كمساعدة له في الحفلات التي يقوم بها، واشارت العديد من الصحف الرسمية أن خبر الوفاة قد عمل على احداث صدمة كبيرة لجماهير الفنان جورج الراسي وأهل الفنانة زينة المرعي.

رفيقة الفنان جورج الراسي

توفي اليوم السبت الموافق 27/8/2022م، الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث مروع أدى بأصدام سيارته حينما كان مسرعًا الى الذهاب بحفلة برفقة الفنانة زينة المرعي، وقد نقلت العديد من المواقع والصحف الاخبارية خبر الوفاة لهذا اليوم ما أثار الجدل حول الحادث وكيفية حدوثه، ولذلك تم التحيق من قبل الشرطة عن السبب الرئيسي لوقوع الحادث المروع.

هذا وقد تسائل العديد من الأشخاص عن مرافقة الفنان جورج الراسي، وقد كانت زينة المرعي مرافقة الفنان جورج الراسي في طريقه للوصول الى الحفلة في دمشق.